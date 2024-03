Umleitung nach Unfall in Wolfurt

Bei einem Frontalzusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Lieferwagen in der Brühlstraße in Wolfurt wurde am Dienstagabend eine Person verletzt. Die Straße bleibt vorübergehend gesperrt.

