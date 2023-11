Umgründungen

Stolperfalle bei Einbringungen wurde durch neue Gesetzesänderung beseitigt

Der ein oder andere hat sie vielleicht noch in schmerzlicher Erinnerung: Die missglückte Einbringung. Wurden bei einer Umgründung von einer Personengesellschaft (KG oder OG) in eine GmbH nicht die notwendigen Vorkehrungen getroffen, war der gesamte Vorgang wie ein Verkauf zu beurteilen und stille Reserven mussten besteuert werden. Nun wurde eine gesetzliche Erleichterung geschaffen, um dieser Gefahr vorzubeugen.

Die Personen A und B sind jeweils zu 50 % an der AB-KG beteiligt, in der sich ein Tischlereibetrieb befindet. Sie entscheiden sich, dass sie ihre Tischlerei lieber in Form einer GmbH betreiben möchten. A und B gründen daher die BA-GmbH mit einem Beteiligungsverhältnis 50:50. Anschließend bringen sie ihre KG-Anteile in die BA-GmbH ein und die KG geht unter.