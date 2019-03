Umfrage zur Landtagswahl 2019: Das Rennen um Platz 3

Im Auftrag der Vorarlberger Grünen hat das SORA-Institut eine Umfrage durchgeführt. Für die ÖVP ist die Absolute zum Greifen nah.

841 wahlberechtigte Vorarlbergerinnen und Vorarlberger hat das renommierte SORA-Institut, das bei den Wahlen auch für die Hochrechnungen zuständig ist, im Zeitraum zwischen 21. Jänner und 13. Februar 2019 befragt. Auftraggeber waren die Vorarlberger Grünen. Im Hinblick auf die EU– und Landtagswahlen wollten die Grünen wissen, wie sie aktuell in der Gunst der Wähler bzw. die Mitbewerber stehen. Für das Team um Johannes Rauch ist die Ausgangsposition alles andere als leicht. Im Bund ist man aus dem Parlament geflogen und hadert mit finanziellen Problemen. In Vorarlberg sitzt man hingegen erstmals als Junior-Partner in der Landesregierung und muss Kompromisse eingehen, die vermutlich auch bei der Basis nicht immer gut ankommen. Stichwort: Tunnelspinne in Feldkirch zum Beispiel.