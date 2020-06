Umfrage zum Jahreszeugnis in Vorarlbergs Schulen

Aussagen wie "die Matura wurde dieses Jahr verschenkt" oder "das Jahreszeugnis hat nicht den gleichen Wert wie die letzten Jahre" hört man immer wieder. Doch ist das wirklich so?

VOL.AT-Umfrage unter Vorarlberger Schuldirektoren: Ist das Zeugnis oder gar die Matura in diesem Jahr weniger wert?

Die Meinungen des Schulleiters und der Schulleiterinnen

Klaus König, Direktor am Bundesgymnasium Blumenstraße in Bregenz sagt: "Das heurige Schuljahr ist für die Schüler nicht weniger Wert. Sie haben vor allem im ersten Semester so gearbeitet wie jedes Schuljahr und das zweite Semester ist aufgrund der schwierigen Situation für die Schüler sicherlich sehr schwierig gewesen. Die Schüler haben ihren Beitrag zu einem guten Zeugnis trotz der Coronakrise geleistet."