Umfrage: Waren Sie wählen?

Seit 13 Uhr sind sämtliche Wahllokale geschlossen. Wir wollen wissen: Waren Sie wählen?

Vorarlberg-Wahlen: Wahllokale bereits wieder geschlossen

In Lorüns im Bezirk Bludenz und in Übersaxen im Bezirk Feldkirch stellten sich jeweils zwei Listen zur Wahl. Dabei setzte sich in Lorüns die "Liste Lorüns" mit einem Stimmenanteil von 61,68 Prozent gegen die "Liste Zemma für Lorüns" (38,32 Prozent) durch. In Übersaxen behielt die "Dorfliste Übersaxen" (73,10 Prozent) wie vor fünf Jahren deutlich die Oberhand über die FPÖ (26,90 Prozent).