Umfrage-Erdbeben: ÖVP schießt auf fast 40 Prozent hoch

Die Volkspartei ist einer top-aktuellen Umfrage zufolge der größte Nutznießer der ausgerufenen Neuwahl. Die FPÖ verliert wie erwartet, stürzt aber nicht so drastisch ab wie erwartet. SPÖ, NEOS, Grüne und JETZT können fast gar kein Kapital aus dem schwarz-blauen Desaster schlagen.

Das Ergebnis im Vergleich: Wäre am kommenden Sonntag Nationalratswahl, würde die ÖVP mit 38 Prozent um vier Prozentpunkte zulegen. Die FPÖ verliert fünf Prozentpunkte und liegt bei 18 Prozent. Das ist ein Verlust aber kein Absturz wie man ihn vielleicht erwartet hätte. Die SPÖ kommt auf 26 Prozent, das ist ein Plus von einem Prozentpunkt. Die NEOS legen um einen Prozentpunkt auf neun Prozent zu, die Grünen liegen bei fünf Prozent, die Liste JETZT kommt mir zwei Prozent nicht ins Parlament.

29 Prozent der Befragten sagen, dass sie das Vertrauen in die Politik durch den Strache-Skandal zur Gänze verloren haben. 36 Prozent haben das Vertrauen in die Politik dadurch “etwas verloren”. 35 Prozent geben an, dass das Strache-Video keine Auswirkungen auf ihr Vertrauen in die Politik hatte.