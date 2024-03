Umfrage der Woche: Wie feiern Vorarlberger das Osterfest?

Osternest und Gottesdienst mit der Familie

Anna Bösch aus Andelsbuch feiert Ostern mit ihrer Familie. "Es ist auch wichtig, die wahre Bedeutung von Ostern zu feiern", meint sie gegenüber VOL.AT. Darum macht sie mit ihren Kindern zu Hause einen kleinen Gottesdienst oder geht in die Kirche. Danach werden Osternestchen gesucht, am Nachmittag gibt es einen Besuch bei Verwandten. Worauf sie sich besonders freue? "Auf Süßigkeiten, weil ich meistens Süßes faste", verrät sie.

Gemütliches Familienfest

Ein Osternest für Klein und Groß

Video: Wie feiern Sie Ostern?

Osterbrunch, Hefegebäck und Nester

Gabriele Holzapfel trifft sich am Sonntag mit der Familie zum Osterbrunch. Am Montag besucht die Harderin ihre Kinder und versteckt Körble mit Eiern und Co. "Ein Zopf wird gemacht und Osterhäschen aus Hefeteig", meint sie. "Sonst hat mans immer nett und hockt zusammen." Das Ostereier-Färben habe sie gemacht, als die Kinder klein waren. Osternester gibt es bei ihrer Familie nur für die Kleinen.

Gemeinsame Ostereiersuche im Garten

Bei Familie Maksimovic in Dornbirn wird Ostern immer noch so gefeiert, wie früher, als die Kinder noch klein waren. "Mein Papa versteckt Ostereier und dann gehen wir auf die Suche im Garten", erklärt Suzanne. Die ganze Familie ist mit dabei, auch die kleine Nichte freut sich darauf. Alexandra freut sich besonders auf das gute Essen. "Wir sind früher immer in die Kirche gegangen", meint Suzanne. Heute sei das nicht mehr so.