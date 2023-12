Umfassendes Verbot extremistischer Symbole in der Schweiz geplant

Ständerat unterstützt breit gefasstes Verbot extremistischer Symbole.

In der Schweiz gibt es bald vielleicht ein neues Gesetz. Dieses Gesetz soll verbieten, dass Leute Nazi-Symbole wie das Hakenkreuz benutzen oder zeigen.

Lange Gespräche über ein Verbot

Die Politiker in der Schweiz reden schon lange darüber, ob sie Nazi-Symbole verbieten sollen. Jetzt haben sie entschieden, dass sie ein Gesetz machen wollen, das solche Symbole verbietet. Das ist wichtig, weil in letzter Zeit mehr Leute solche Symbole benutzt haben, besonders nachdem es in Israel Angriffe gab.