Umfassende Sanierung von Bregenzer Seebühne geplant

Die Bregenzer Seebühne und das Festspielhaus stehen offenbar vor einer umfassenden Sanierung. Der Bregenzer Bürgermeister Markus Linhart (ÖVP) ging am Dienstag bei der Präsentation des Rechnungsabschlusses auf die entsprechenden Pläne ein, über die die "Vorarlberger Nachrichten" schon am Wochenende berichtet hatten. Das Sanierungsvolumen soll bei 55 Mio. Euro liegen, wie Linhart bestätigte.

Das Stadtoberhaupt betonte, dass es in keiner Weise um eine Erweiterung gehe, sondern ausschließlich darum, “den bestehenden Standort in seiner Qualität zu erhalten”. Der Großteil der 55 Mio. Euro (netto) werde in jene Bauteile fließen, die überwiegend in den 1970er-Jahren errichtet wurden. Konkret nannte Linhart unter anderem den Kern des Festspielhauses, die Tribüne auf der Seebühne, aber auch das Dach der Werkstattbühne. Das Bregenzer Festspielhaus wurde im Juli 1980 eröffnet. Er habe große Hoffnung, dass die Gespräche mit den Partnern noch in diesem Jahr erfolgreich zu Ende geführt werden könnten.