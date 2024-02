Umbau beim Güterbahnhof in Wolfurt: Das ist geplant

Landesregierung plant Umbau der Senderstraße und Neubau eines Kreisverkehrs beim Güterbahnhof Wolfurt.

Die Landesregierung Vorarlbergs hat beschlossen, das Betriebsgebiet in Wolfurt durch den Umbau der Senderstraße (L41) und den Neubau eines Kreisverkehrs beim Güterbahnhof aufzuwerten. Mit einer Investition von rund zwei Millionen Euro soll der Wirtschaftsstandort gestärkt und die Verkehrssicherheit erhöht werden. Die Bauarbeiten sind für März bis September 2024 geplant, wie der ORF Vorarlberg berichtet.

Verbesserung der Anbindung des Betriebsgebietes

Das Betriebsgebiet in Wolfurt und Lauterach zählt zu den größten in Vorarlberg. Um eine bessere Anbindung zu schaffen, werden langfristig die Halbanschlussstelle Wolfurt/Lauterach ausgebaut und Ausbaumaßnahmen im Landes- und Gemeindestraßennetz durchgeführt. Bereits ab März 2024 bis Ende September desselben Jahres wird die Senderstraße (L41) auf einer Länge von 800 Metern von der L190 bis zur ÖBB-Unterführung umgebaut.

Details des Projekts

Im Rahmen des Projekts wird eine durchgehende Linksabbiegespur auf der gesamten Länge der L41 im betroffenen Bauabschnitt errichtet. Zudem wird ein Kreisverkehr an der Kreuzung L41/Bahnhofszufahrt/Zuppingerstraße gebaut und an der Kreuzung L41/Konrad-Doppelmayr-Straße eine Signalanlage installiert. Um den entfallenden Fahrradstreifen durch die Linksabbiegespur zu kompensieren, wird außerhalb der bestehenden Baumallee ein Zweirichtungsradweg errichtet. Dieser dient auch als Teil einer Radschnellverbindung und bietet den Arbeitern und Besuchern des Betriebsgebiets eine wichtige Anbindung an den Bahnhof und den Linienbus.