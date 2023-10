"Ultimate Nipple Bra": Push-Up BH mit Kunstbrustwarze!

Kim Kardashian präsentiert neuen SKIMS "Ultimate Nipple Bra" mit eingebauter Kunstbrustwarze! Der innovative Push-Up BH sorgt für einen verführerischen Look ohne BH und spendet einen Teil des Erlöses für den Kampf gegen den Klimawandel.

Am Freitag kündigte Kardashian den Start ihres "Ultimate Nipple Bra" an, ein Push-Up Unterwäschen-Teil mit einer eingebauten Kunstbrustwarze für den Effekt ohne BH. Das Stück ist die neueste Ergänzung zur SKIMS Ultimate Bra-Reihe, die Cups sollen eine natürlich aussehende Rundung und ein vergrößertes Dekolleté erziehlen.

Kim Kardashian: Wissenschaftlerin mit Stil

Fans können das Produkt am 31. Oktober erwerben, mit einem Verkaufspreis von 60 Euro.

Kardashian, 43, präsentiert das Design in einer frechen neuen Videokampagne und schlüpft in die Rolle einer Wissenschaftlerin in SKIMS.