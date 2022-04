Ukrainischer Fotograf Maks Levin nördlich von Kiew tot aufgefunden

Der ukrainische Fotograf soll von russischen Soldaten erschossen worden, er war unbewaffnet und trug eine Jacke mit der Aufschrift "Presse".

Im Norden von Kiew ist ein ukrainischer Fotograf tot aufgefunden worden. Maks Levin sei seit fast drei Wochen vermisst worden, am Freitag sei dann sein Leichnam in der Nähe des Dorfes Guta Meschygirska entdeckt worden, teilte die ukrainische Präsidialverwaltung am Samstag auf Telegram mit. Er soll von russischen Soldaten erschossen worden sein. Der Tote wurde nach dem Abzug der russischen Truppen aus dem Gebiet mehrere Dutzend Kilometer nördlich der Hauptstadt Kiew entdeckt.