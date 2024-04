Ukraine - Schweiz lädt zu Friedenskonferenz: Russland kommt nicht

Die Schweiz initiiert eine zweitägige Friedenskonferenz zur Ukraine für Juni, ohne Teilnahme Russlands, während Bundeskanzler Nehammer internationale Akteure für eine konstruktive Rolle im Friedensprozess hervorhebt.

Die Schweizer Regierung lädt zu einer zweitägigen Ukraine-Friedenskonferenz Mitte Juni ein. Das berichtete die Agentur Reuters am Mittwoch. Der Aggressor Russland hat allerdings schon klargemacht, an dem ranghohen Treffen nicht teilnehmen zu wollen. Die Regierung in Bern hatte im Jänner angekündigt, auf Bitten des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj einen Friedensgipfel zu organisieren.