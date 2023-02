Ukraine: Russen starten "massive" Raketenangriffe

Wagner-Söldner und reguläre russische Truppen sind nach Einschätzung britischer Militärexperten in den vergangenen Tagen auf die ostukrainischen Städte Bachmut und Wuhledar vorgerückt - erlitten dabei aber teils hohe Verluste.

Das ging aus dem täglichen Geheimdienst-Update des Verteidigungsministeriums in London am Freitag hervor. Am Freitag startete Russland nach ukrainischen Angaben "massive" Raketen- und Drohnenangriffe auf den Nordosten und Süden der Ukraine.