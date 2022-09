Ukraine: Rakenteneinschlag nahe Atomkraftwerk

In der Nähe eines ukrainischen Atomkraftwerks im Süden des Landes ist am Montag nach Angaben des Betreibers eine russische Rakete eingeschlagen.

Die Reaktoren seien unversehrt geblieben, aber an anderen Anlagen seien Schäden entstanden, wie Enerhoatom, der Betreiber aller ukrainischen Atomkraftwerke, mitteilte. Die Rakete habe am frühen Morgen einen Industriekomplex getroffen, zu dem auch das Kraftwerk Piwdennoukrainsk in der Region Mykolajiw im Süden des Landes gehört.