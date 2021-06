Ukraine steht nach Last-Minute-Tor im Viertelfinale

Die Ukraine jubelt dank eines Dovbyk-Treffer in der 120. Minute über einen 2:1-Sieg gegen Schweden und steht somit im EM-Viertelfinale.

Nachdem sich mit Deutschland der nächste Favorit auf den EM-Titel gegen England verabschieden musste, kam es im letzten Achtelfinale zum Duell der Außenseiter zwischen Schweden und der Ukraine. In einer sehr zerfahrenen ersten Halbzeit brachte Zinchenko die Ukraine mit einem perfekten Dropkick in der 27. Minute in Führung. Doch die insgesamt etwas besseren Schweden kamen noch vor der Pause durch einen abgefälschten Schuss von Emil Forsberg zum Ausgleich. Dieser Treffer war bereits das vierte Turniertor des Leipzig-Spielers.

Etwas mehr Tempo in Halbzeit zwei

Die zweite Halbzeit begann gleich mit je einem Pfostenschuss auf beiden Seiten durch Sydorchuk und Forsberg. Und es ging anschließend auf beiden Seiten deutlich temporeicher weiter. So scheiterte der auch heute überragende Forsberg in der 68. Minute an der Latte. In weiterer Folge wurden die Chancen wieder deutlich weniger, auch weil keines der Teams ein zu hohes Risiko eingehen wollte. Nach 90 Minuten ging es beim Stand von 1:1 in die Verlängerung.

Rote Karte nach Horrorfoul

In der 98. Minute gab es dann eine Horror-Szene. Der Schwede Danielson traf den eingewechselten Besedin mit voller Wucht am Knie und musste nach Videobeweis zurecht mit Rot vom Feld. Die Ukraine hatte in Überzahl nun mehr vom Spiel und kam in der 120. Minute noch zum entscheidenden 2:1-Treffer: Nach Zinchenko-Flanke sorgte Dovbyk per Kopf für den vielumjubelten Siegtreffer. Im Viertelfinale wartet auf die Ukraine nun Deutschland-Bezwinger England.

Liveticker-Nachlese

