Ukraine meldet Abschuss von 29 russischen Drohnen

Die Ukraine hat nach Militärangaben 29 russische Drohnen und einen Marschflugkörper abgeschossen.

Insgesamt seien bei dem mehr als dreistündigen Angriff in der Nacht auf Dienstag 31 Drohnen eingesetzt worden, die meisten davon in den Regionen Mykolajiw im Süden des Landes und Dnipropetrowsk im östlichen Landesteil. In der Stadt Dnipro verursachten demnach herabfallende Trümmer einen Brand in einem Unternehmen. Russland meldete einen Angriff auf ein Dorf in der Grenzregion.