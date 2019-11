UJC Dornbirn siegt mit einem Punkt Vorsprung

Die Messestädter werden hauchdünn Cupsieger im Judo-Schülerbewerb

Die dritte und letzte Runde des diesjährigen Schülercups fand in der Turnhalle Schendlingen in Bregenz statt .

Der Medaillenspiegel zeigt wie hart umkämpft der Schülercup in seiner dritten Runde wieder war. 53 Starter von sechs Vereinen kämpften in den 14 Gruppen um den Sieg. In der Teamwertung gewann Hohenems mit 30 Punkten und fünf ersten Plätzen knapp vor Dornbirn mit 29 Punkten und vier ersten Plätzen. Der dritte Platz ging an Feldkirch mit 12 Punkten und zwei Goldmedaillen.