„Üsa Lada im Dorf“ neu eröffnet

Fertigstellung des neuen Spar-Markts „Drei König“ in Großdorf wurde gefeiert.

Egg/Großdorf. Einladend, modern und kundenfreundlich präsentiert sich der neue Spar-Markt in Großdorf. Allerdings war auf Grund des riesigen Besucherandrangs bei der Neueröffnung davon nur noch wenig zu sehen. Neben der interessierten Dorfbevölkerung hatten sich Vertreter des Planungsteams, der ausführenden Unternehmen sowie viele Ehrengäste zum Einstandsfest eingefunden. Zu dem für Großdorf erfreulichen Anlass spielte eigens der Musikverein auf.

„Das ist ein richtiger Hammer(er)-Markt“, lobte Bürgermeister Paul Sutterlüty und stellte fest, dass ein Nahversorger fast so wichtig sei wie die Feuerwehr oder die Musik. PRISMA-Vorstand Bernhard Ölz bedankte sich bei allen, die zum Gelingen des Projekts beigetragen hatten und lobte das neue Marktgefühl. Gerhard Ritter, Geschäftsführer Spar Vorarlberg, hob hervor, dass es bei Spar nicht üblich sei, Läden mit 200m² Verkaufsfläche zu errichten. „Aber ein hartnäckiger Bürgermeister und die engagierte Kauffrau Annemarie Hammerer haben uns bewogen, die Nahversorgung in Großdorf langfristig zu sichern.“

Nach 16 Jahren ist Annemarie Hammerer mit ihrem Spar-Markt von der einen auf die andere Straßenseite in das Erdgeschoß vom neuen Wohn- und Geschäftshaus „Drei König“ gewechselt. Der neu eröffnete Markt zeichnet sich durch eine offene und helle Einkaufsatmosphäre aus und punktet mit einem Vollsortiment an Lebensmitteln und Gütern des täglichen Bedarfs. Der Schwerpunkt liegt auf einer großen Auswahl an Produkten aus der Region. Zum 7-köpfigen Team zählen neben Spar-Kauffrau Annemarie Hammerer die Mitarbeiterinnen Roswitha Bereuter, Manuela Troy, Maria Klocker-Meusburger, Gabi Pühringer, Luise Fetz und Sabrina Meusburger.