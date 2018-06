Übung: Pkw-Brand im Einkaufszentrum - Feuerwehr im Großeinsatz

Für viel Aufsehen sorgte am Freitagabend eine Übung der Feuerwehren im Kleinwalsertal.

In der sogenannten ,,Stern-Passage”, einem Einkaufzentrum mitten in Riezlern, wurde der Brand eines Pkw in der Tiefgarage simuliert. Gegen 20 Uhr wurden die Kräfte der Feuerwehren Riezlern, Mittelberg und Hirschegg über ihre Melder alarmiert und waren so schnell am Einsatzort.