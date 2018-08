Übrig gebliebene Währungen einfach verkaufen

Als Reisender kennt man das Problem: Irgendwo schlummert immer Wechselgeld aus dem letzten Urlaub. Ärgerlich, wenn es sich nur um einen kleinen Gegenwert in Münzen und kleinen Scheinen handelt und der Gang zur Bank sich dann oft nicht lohnt. Ein Online-Portal aus Österreich will hier Abhilfe schaffen.

Der Umtausch von Auslandswährungen bei lokalen Banken ist oft nicht sehr ertragreich, da Banken generell keine Münzen umtauschen, und bei kleinen Beträgen in Scheinen können schon mal 10 Euro Wechselgebühren anfallen. Diesem Problem hat sich ein Unternehmen aus dem Salzburger Raum angenommen, und den Marktplatz www.jojmoney.com für gültige Auslandswährungen geschaffen.

Von Privat zu privat

Die Idee ist simpel: Privatpersonen bieten hier Auslandswährungen an. Gekauft werden diese von Urlaubern, die in das jeweilige Land reisen wollen. “Gebührenfrei und kostenlos”, so der Gründer Werner Noisternigg, selbst ehemaliger Backpacker.