„Übr d´Lit und vo dr Zit“

Buchpräsentation von Walter Gasser am Sonntag, 1. März, um 11 Uhr im vorarlberg museum

Walter Gasser ist ein Bregenzer Original. Dass er ausgerechnet am Rosenmontag des Jahres 1934 in der Mehrerau geboren wurde, ist wohl mehr als ein Zufall. Denn der Fasching wurde dem 86-Jährigen offenbar sprichwörtlich in die „Wiege“ gelegt und ist für ihn bis heute die umtriebigste Jahreszeit. 1961 war er Bregenzer Faschingsprinz „Ore-Ore V. – Herzog Jessy von der Platten“. Sehr wertvolle Beiträge leistet Walter Gasser zudem für die Fasnatzeitung „Schnorrapfohl“. „In Gedichtform ho i am Schnorrapfohl a klä globt, a klä gläschtarat und al klä gschnorrat“, gibt er dazu in seinem Lebenslauf, ebenfalls in Mundart, preis. Sein Einsatz wurde übrigens mit der seltenen Auszeichnung des „Goldenen Schnorrapfohls“ gewürdigt.

Der mit Christl verheiratete Autor hat eine Tochter und ist zweifacher Großvater. Walter Gasser war seit der Gründung des Vorarlberger Kinderdorfes durch Kaplan Hugo Kleinbrod bei dessen Aufbau dabei und ab1967 Geschäftsführer. Das Kinderdorf Bregenz wurde 1976 unter seiner Leitung eröffnet. Das ist sein Lebenswerk. Vielen Bregenzern ist Walter Gasser auch als Nikolaus bekannt – fast 50 Jahre hat er unzähligen Kindern dabei gute Gaben überbracht.

Eines seiner Hobbys ist bis heute das Schreiben von Gedichten in Bregenzer Mundart. „Ich war schon in sehr jungen Jahren Conférencier beim `Guta-Kränzle´ und habe damals schon Gedichte verfasst. Auch anlässlich von Geburtstagen und Familienfeiern habe ich immer wieder gedichtet.“ Ob Alltagspannen, Veränderungen in seiner Heimatstadt oder gesellschaftliche Entwicklungen – Walter Gasser nimmt darin oft auch den Zeitgeist aufs Korn. Über die Jahre ist so eine Sammlung von weit über hundert Texten gewachsen.