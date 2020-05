Überwiegend sonnige Woche steht uns bevor

Nachdem die Eismänner in der vergangenen Woche für kühle Temperaturen sorgten, nimmt der Frühling in den nächsten Tagen wieder so richtig Fahrt auf.

Fast schon sommerlich am Montag

Es wird ein schöner und fast schon frühsommerlich warmer Tag mit viel Sonne, einigen Quellwolken über den Bergen am Nachmittag, aber kaum einmal einem Regenschauer. Tiefstwerte: 6 bis 10 Grad, Höchstwerte: 21 bis 25 Grad.

Dienstag recht sonnig

Anfangs recht sonnig. Im Tagesverlauf verstärkt Quellwolkenbildung im Bergland und aus ihr am Nachmittag verstreute Regenschauer. Eher trocken im Rheintal. Tiefstwerte: 6 bis 12 Grad, Höchstwerte: 20 bis 24 Grad.

Vereinzelte Regenschauer am Mittwoch

Zunächst recht sonnig, im Tagesverlauf wolkig und eventuell am Nachmittag vereinzelt ein Regenschauer im Bergland bei Höchstwerten um 23 Grad.

Sonne satt den ganzen Tag am Donnerstag

Voraussichtlich ganztags sonniges Wetter, die Quellwolken dürften gegenüber den Vortagen wieder weniger und auch kleiner ausfallen. Unveränderte Temperaturen.