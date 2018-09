„Überstunden“ für den EC Bregenzerwald

Die Wälder Eishockeycracks siegten zum Saisonauftakt im Penaltyschießen.

Andelsbuch/Dornbirn. Bei der Heimpremiere in der Alps Hockey League-Saison 2018/19 mussten der EC Bregenzerwald ein hartes Stück Arbeit verrichten. Der 4:3-Sieg gegen den EC Kitzbühel war erst nach dem Penaltyschießen in trockenen Tüchern. Christian Ban & Co. legten einen Start nach Maß hin und gingen nach Chancen, die Julian Zwerger (2.) und Daniel Ban (3.) vergaben, durch Simeon Schwinger mit 1:0 in Front (4.). Die Tiroler nützten ihre erste Möglichkeit jedoch zum Ausgleich und agierten danach auf Augenhöhe.