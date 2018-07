Übersaxen: Führerloses Auto kracht gegen Baum

Das Auto eines 56-Jährigen machte sich selbstständig, ehe es nach 350 Metern Fahrt gegen einen Baum krachte.

Am Donnerstag stellte ein 56-jähriger Vorderländer Wanderer seinen Kombi bei der Gulmalpe ab. Kurz nachdem er losgegangen war sah er, wie sein Auto langsam über die Straße wegrollte. Anschließend rollte das Fahrzeug über eine steil abfallende Wiese in den Wald. Nach zirka 350 Metern krachte der leere Pkw rückwärts gegen einen Baum – nur unmittelbar, bevor der Kombi in die steil abfallende Frutzschlucht gestürzt wäre.