"Überreaktion": Chinesen empört nach Abschuss von Spionageballon

China hat mit Empörung auf den Abschuss eines mutmaßlichen chinesischen Spionageballons in den USA reagiert.

Das Außenministerium in Peking teilte am Sonntag mit, die USA hätten überreagiert und internationale Normen verletzt. Ein Kampfflugzeug hatte den Ballon am Samstag vor der Küste des US-Staates South Carolina abgeschossen. Die Trümmer stürzten ins Wasser.