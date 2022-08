Überraschungs-Hit "Stray": Dieses Game macht dich zur Katze!

Laufen, schnurren, weinen: Süßer Stubentiger auf spannendem Sci-Fi-Trip mit viel Gefühl.

(PC, PS4, PS5) Lust auf was Neues, jenseits gängiger Gaming-Klischees? In "Stray" spielen wir keinen starken Superhelden, keinen mächtigen Magier, keinen knallharten Kampfpiloten – sondern eine einfache, aber liebenswerte Katze. Das flauschige Knäuel kann, was Katzen so können: Laufen, springen, kratzen und miauen – Gegenstände schubsen und durch enge Öffnungen schlüpfen. Der Clou daran: Unser kleiner Streuner lebt in einer dystopischen Zukunft. Er schleicht durch eine von Robotern bevölkerte Stadt unter der Oberfläche des Planeten und sucht sich den Weg in die Freiheit.