Überraschungen zum Wäldercup-Auftakt

Krumbach und Schwarzenberg eliminierten höherklassige Vereine.

Am kommenden Wochenende steht das Viertelfinale auf dem Programm. Im Schlager empfängt der Kaufmann Bausysteme FC Bizau (4:0 in Au) am Samstag um 18 Uhr den FC Egg (3:0 in Mellau). Bereits am Donnerstag um 18.45 Uhr geht die Partie FC Krumbach – FC Langenegg über die Bühne. Am Freitag um 18.30 Uhr spielen Andelsbuch und Ruech Recycling RW Langen (2:0 gegen Doren) sowie ab 19 Uhr der FC Schwarzenberg und der FC Sohm Alberschwende (4:0 in Lingenau).