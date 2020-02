Überraschung: Mama-Tochter-Auftritt von J.Lo und Emme (11) am Superbowl

Shakira und Jennifer Lopez lieferten eine weltklasse Halbzeitshow beim 54. Superbowl. Das Highlight war der überraschende Auftritt von J.Lo mit ihrer elfjährigen Tochter Emme.

Auftritt von J.Lo und Emme im Video

Große Überraschung

Das große Finale bot eine Überraschung: Shakira begleitet ein junges Mädchen am Schlagzeug, das J.Lo's "Let's get loud" anstimmt. Schnell wird klar, das kleine Mädchen ist Lopez' elfjährige Tochter Emme. Als J.Lo mit einem Federumhang der Amerika-Flagge auf die Bühne kommt und mit ihrer Tochter "Born in the USA" singt, rastet das Publikum aus.