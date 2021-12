Überraschender Bulldogs-Kantersieg in Innsbruck

Für die Bulldogs Dornbirn gab es beim Westderby einen vor allem in dieser Höhe überraschenden 5:1-Auswärtssieg bei den Innsbrucker Haien.

Nach dem hart erkämpften Sieg nach Verlängerung bei den Black Wings Linz ging es für die Bulldogs mit dem Auswärtsspiel bei den Innsbrucker Haien weiter. Dabei wollten Schwinger und Co. an die Leistungssteigerung in Linz anschließen. Und das gelang gleich zu Beginn, als Vandane die Gäste schon nach 14 Sekunden in Führung brachte. Doch Innsbrucks Topscorer McGauley konnte bereits in der 5. Minute ausgeglichen. In weiterer Folge hatte Innsbruck mehr vom Spiel, doch die Bulldogs kämpften sich mit dem 1:1 in die erste Pause.