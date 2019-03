Überlegungen bei Friedhofsgestaltung

Die Innerbrazer Gemeindevertreter beschäftigen sich seit längerem mit der Neugestaltung eines Teiles des Brazer Friedhofes.

Im oberen Teil des Brazer Friedhofes soll demnächst eine Veränderung eintreten. Die Urnenwand ist bald zur Gänze belegt und so macht sich die Innerbrazer Gemeindevertretung seit längerem Gedanken über eine Erweiterung bzw. eine entsprechende Friedhofsgestaltung. Nach längeren Überlegungen und verschiedenen Vorschlägen befürworten die Gemeindevertreter nun mit der Schaffung von Urnengräbern eine schlichte Ausführung. „Die Urnengräber werden dann im Bereich des jetzigen Priestergrabes angelegt und sollen preislich für die Hinterbliebenen erschwinglich sein“, so Bürgermeister Hans Peter Pfanner. Im Vorhinein wird der Boden ausgeglichen und ein Fundament geschaffen. Diese Kosten können durch Eigeninitiative in Grenzen gehalten werden. Im Zuge der Erweiterung durch die Urnengräber soll auch das Priestergrab neugestaltet werden. Diese Maßnahmen werden durch den Pfarrkirchenrat gesetzt.