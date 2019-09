Überholmanöver: Junger Bregenzer schwer verletzt

Hörbranz - Ein 17-jähriger Mofafahrer verletzte sich nach einem missglückten Überholmanöver schwer.

Am gestrigen Donnerstagnachmittag ereignete sich in Hörbranz ein Verkehrsunfall. Ein 17-jähriger Bregenzer fuhr mit einem Mofa auf der Lochauer Straße (L18) von Lochau kommend in Richtung Hörbranz. Auf dem Sozius: Sein 18-jähriger Beifahrer. Als er eine ihm bekannte Pkw-Lenkerin überholen wollte – und mehrmals zu ihr rüber sah – geriet er mit dem Mofa zu weit nach rechts. Er streifte die Gehsteigkante und stürzte. Der Mofa-Fahrer prallte gegen einen Laternenmast und verletzte sich schwer. Er wurde nach der Erstversorgung ins LKH Bregenz eingeliefert. Sein Mitfahrer erlitt leichte Verletzungen.