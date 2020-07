Über Verkehrsinsel geschleudert: Unfall in Hard

Am Sonntag gegen 20:25 Uhr kam es zu einem Auffahrunfall in Hard.

Eine 47-jährige Frau aus Lauterach fuhr mit ihrem PKW auf der Hofsteigstraße (L3) von Hard kommend in Richtung Lauterach. Im Fahrzeug befand sich auf dem Beifahrersitz ihr 48-jähriger Ehemann. Auf Höhe Hausnummer 166 (Autohaus Malang) hielt sie ihren PKW vor einem Schutzweg an, um einer Frau, welche einen Hund an der Leine führte, die Überquerung der Straße zu ermöglichen.