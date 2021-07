Über einen Kilometer lang: Das ist der größte Pool der Welt

Der größte Pool der Welt umfasst 12 Hektar und befindet sich in Ägypten.

"City Stars" ist - 12 Hektar groß und über ein Kilometer lang - das größte künstlich erbaute Schwimmbecken. Seit 2015 gilt die in Ägypten liegende Lagune als die vom Guiness-Buch der Rekorde ausgezeichnete "größte von Menschenhand erschaffene Lagune der Welt".

Der riesige Pool liegt im beliebten Urlaubsort Sharm El Sheikh in Ägypten. Der größte Pool der Welt ist zwar schon fertig, die umliegenden Gebäude sind aktuell jedoch noch in Arbeit. Das Wasser der Lagune soll aus einem Brunnen in der Wüste kommen, für das es keine andere Verwendung gebe. Demnach ist der Pool auch mit Salzwasser befüllt.