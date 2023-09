Über das Leben

Unser Buchtipp der Woche

Die Heiterkeit des Seins, ein Bad in der Nostalgie als Jungbrunnen und die besten Seiten aller Lebensphasen: Hans Krankl und Herbert Prohaska in einer tiefsinnigen Doppelconférence, die das Herz berührt und mit einem Augenzwinkern auch den neuen Zeiten Leichtigkeit gibt.

Hans Krankl, geboren 1953 in Wien, ist bekannt als ehemaliger Profifußballer unter anderem bei SK Rapid Wien, beim FC Barcelona, wo er "Goleador" genannt wurde, Fußballtrainer der österreichischen Nationalmannschaft, Musiker, TV-Experte bei Sky und Kolumnist. Mit Herbert Prohaska verbindet ihn eine fast lebenslange Freundschaft und Rivalität.



Herbert Prohaska, geboren 1955 in Wien, genannt "Schneckerl", ist ehemaliger Profifußballer, unter anderem bei der Wiener Austria und der AS Roma, und früherer Fußballtrainer der österreichischen Nationalmannschaft. Er analysiert für den ORF Fußballspiele, schreibt Kolumnen für die Kronen Zeitung und singt. Mit Hans Krankl verbindet ihn eine fast lebenslange Freundschaft und Rivalität.