Über 900 Tote bei Erdbeben in Afghanistan

Nach dem schweren Erdbeben in Afghanistan ist die Zahl der Todesopfer auf mindestens 920 gestiegen.

Bei einem starken Erdbeben sind im Osten von Afghanistan mindestens 920 Menschen ums Leben gekommen. Der stellvertretende Staatsminister für Katastrophenmanagement, Scharafuddin Muslim, sagte am Mittwoch in einer Pressekonferenz, weitere 600 Menschen seien verletzt worden.

Bilder aus dem Erdbebengebiet

In Kabul berief Ministerpräsident Mohammad Hassan Achund eine Krisensitzung im Präsidentenpalast ein, um die Hilfsmaßnahmen für die Opfer in Paktika und Chost zu koordinieren. Der UN-Koordinator in Afghanistan, Ramis Alakbarow, teilte mit, Hilfe sei bereits unterwegs. Der pakistanische Premierminister Shahbaz Sharif sprach den Opfern in einer Mitteilung sein Beileid aus und versprach Hilfe für die afghanische Bevölkerung.

In der ganzen Region zu spüren

Die Stärke des Bebens wurde im staatlichen Medienbericht mit 6,0 angegeben, die Meteorologiebehörde im benachbarten Pakistan sprach von einer Stärke von 6,1. Die Erschütterungen waren auch in Islamabad zu spüren, der Hauptstadt Pakistans, sowie in anderen Gebieten in der Provinz Punjab. Das Seismologische Zentrum Europa-Mittelmeer meldete, die Wucht des Erdbebens hätten in einem Radius von 500 Kilometern 119 Millionen Menschen in Afghanistan, Pakistan und Indien gespürt.