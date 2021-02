Über 53.000 Personen in einer Woche getestet

In Vorarlberg sind in der vergangenen Woche vom 8. bis zum 14. Februar 53.416 Personen auf das Coronavirus getestet worden.

Testkapazität verdreifacht

Die Corona-Testkapazitäten sind in Vorarlberg in den vergangenen zwei Wochen verdreifacht worden. Bestand in der letzten Jänner-Woche noch eine Kapazität von rund 22.000 Tests pro Woche, so können seit Montag etwa 66.000 Tests in einer Woche durchgeführt werden. Getestet wird aktuell in neun Landes-Teststationen und 17 Gemeinde-Teststationen. Darüber hinaus werden wöchentlich 15 Gemeinden mit einem Testbus des Landes angefahren. Die Zahl der seit 19. Jänner getesteten Personen liegt bei etwa 123.000, rund 75.500 Personen verfügen bereits über einen reservierten Testtermin.