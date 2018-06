Über 4000 Teilnehmerinnen sorgen beim Bodensee Frauenlauf für Action

Knapp 5000 Frauen werden bei der 9. Auflage vom Bodensee Frauenlauf erwartet.

Am 1. und 2. Juni 2018 ist es wieder soweit: Der Bodensee Frauenlauf geht in die neunte Runde und rund 4.000 Frauen und Mädchen sind wieder mit dabei, wenn es heißt: „Ohne Frauen läuft nichts“. Geballte Frauenpower, Emotionen und jede Menge Spaß erwarten die zahlreichen Fans und Läuferinnen in diesen zwei Tagen, umgeben von der einzigartigen Kulisse am Bodenseeufer. Dabei ist der Bodensee Frauenlauf nicht nur ein Laufevent, es ist ein Erlebnis der besonderen Klasse.