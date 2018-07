Über 30 Grad: Hitze-Hammer schwingt über Vorarlberg

Es wird wieder heiß im Ländle - mit Temperaturen von über 30 Grad. Sonnenanbeter und Badefans kommen voll auf ihre Kosten!

Heiß – heißer – Ländle: So könnte das Motto für Donnerstag und Freitag lauten. Mit Sonnenschein geht es am Donnerstag durch den Tag. Dieser wird begleitet von aufgelockerten, hohen Wolkenfeldern weit über den Bergen. Dazu Badetemperaturen um 30 Grad am Nachmittag und es bleibt, trotz einiger Quellwolken, neuerlich gewitterfrei. Die Höchstwerte betragen 27 bis 32 Grad.

Temperaturen steigen auf 32 Grad Der Hochdruckeinfluss geht zu Ende der Arbeitswoche allmählich zurück. Am Freitag nimmt von Westen her der Störungseinfluss langsam zu. Vor allem Kreislaufpatienten beginnen im Westen Österreichs die Witterungsumstellung zu spüren. In der Nacht auf Samstag nimmt die Schlafqualität ab, damit sind in Folge Konzentrationsschwächen und Abgeschlagenheit zu erwarten. Die Temperaturen betragen 27 bis 32 Grad.

Samstag wird unbeständig Mäßig warmes und unbeständiges Wetter erwartet uns laut “ZAMG” am Samstag, die Sonne ist nur selten zu sehen. Vom Rheintal bis zum Bodensee und in den Bregenzerwald hinein sind bereits in der Früh gewittrig durchsetzte Regenschauer möglich. Bei starker Bewölkung kommen die Regenschauer tagsüber überall recht häufig vor, da und dort kann es auch zu recht kräftigem Platzregen kommen. Tiefstwerte: 15 bis 20 Grad. Höchstwerte: 19 bis 24 Grad.

Sonntag wird trüb und nass Es sieht nach einem eher trüben und nassen Sonntag aus, es bleibt mäßig warm. Es regnet wahrscheinlich anhaltend bis in den Nachmittag hinein. Gegen Abend tun sich am Bodensee und im Rheintal Wolkenlücken auf. Die Tiefstwerte betragen 11 bis 16 Grad, die Höchstwerte 18 bis 23 Grad.

Wahrscheinlich zunehmend sonniges und warmes Sommerwetter. Eher trocken im Rheintal und der Bodenseeregion, Regenschauer im Bergland nicht ausgeschlossen. Höchsttemperaturen um oder knapp über 25 Grad.