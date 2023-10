Lehrlingsmesse im Poly Montafon bot zahlreichen Interessierten eine Info-Plattform

Das Interesse war groß an der Lehrlingsmesse im Poly Montafon am vergangenen Samstag Vormittag. Insgesamt über 30 Aussteller stellten sich den Fragen der jungen Leute und beantworteten gerne und mit viel Geduld die Fragen und Anliegen. Doch nicht nur fragen konnte man an diesem Vormittag die unterschiedlichen Lehrlinge und Ausbildner zu ihrem Berufszweig, vielfach konnten Interessierte selbst das eine oder andere einmal ausprobieren und so bereits erste Erfahrungen mit handwerklichen Tätigkeiten mit nach Hause nehmen. Ein erstes Hineinschnuppern war somit möglich. „Ich habe das Gefühl, dass gerade junge Leute sehr qualifizierte Fragen zu dem Beruf gestellt haben und das Interesse für den Lehrberuf schon bei den meisten vorhanden ist. Das zeigen auch die gezielten Fragen zu den Tätigkeiten“, so Lukas Sturm von Gantner instruments. Und auch die Lehrlingsausbildnerin von Spar Jaqueline Pluschnig kann die bestätigen. „Junge Leute schauen sich den Beruf vorher schon recht genau an, bevor sie eine lehre beginnen. Das ist auch gut so, dann kommen sie nicht mit Vorstellungen, die wir nicht erfüllen können.“ Handwerk, Handel und Tourismus waren so alle vertreten im Polysaal und auf dem Außengelände, sodass ein breit gefächerte Lehrlingsangebot im Montafon sichtbar wurde. „Wir wollen die jungen Leute im Tal behalten und dazu brauchen wir natürlich auch ein breites Spektrum an Lehrberufen. Hier sieht man, was es bei uns im Montafon alles gibt“, erklärt der Obmann der Wirtschaftsgemeinschaft Montafon, Tobias Stergiotis, die Intention der Lehrlingsmesse Montafon. Dazu kamen natürlich noch die attraktiven zwei Hauptpreise, wer alle Stationen mit seinem Stempelpass absolvierte. Dies waren an diesem Tag ein Skiset und ein Snowboardset. Beides voll im Trend bei den Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Doch das Interesse an den Berufen schien an diesem Vormittag doch Überhand zu haben, und so gab es an den unterschiedlichen Infoständen auch neben den Stempeln viel Informationsmaterial für alle Jugendlichen, die sich oft bereits vor den Abschlussklassen im Poly diverse Angebote und Informationen gerne anhörten.