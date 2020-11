Über 260 Igel auf der Station - "Ich komme an meine Grenzen"

Seit mehr als 30 Jahren kümmert sich Annelies Dalpez, auch Igelmama genannt, liebevoll um verletzte und verwaiste Igel. Im kommenden Jahr wird Annelies ihren 80. Geburtstag feiern. Und auch wenn sie sich mit voller Leidenschaft um diese Tiere kümmert, allmählich kommt Annelies an ihre Grenzen.

Der Winter kommt langsam aber doch mit großen Schritten und das merkt auch die Igelmama Annelies Dalpez. Die 79-Jährige hat aktuell rund 260 Igel in ihrer Station, um die sie sich mit voller Leidenschaft kümmert.

Tiere wiegen lediglich 200 bis 300 Gramm

Von all diesen Tieren sind rund 180 Igel noch sehr klein. Was genauer gesagt bedeutet, dass diese Tiere nicht mehr als 200 bis 300 Gramm wiegen. Die anderen 80 sind alle krank bei Annelies angekommen. Diese 80 Igel sind aber auf dem Weg der Besserung und die Igelmama kann diese Tiere im Jänner in den Winterschlaf schicken.