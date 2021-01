Über 250 Todesopfer in Vorarlberg

In Vorarlberg geht die Zahl der aktiv positiv auf SARS-CoV-2 getesteten Personen weiter zurück.

In Zusammenhang mit einer Covid-19-Infektion starben am Mittwoch vier und am Donnerstag ein Patient, damit zählt Vorarlberg nun 251 Todesopfer.

Lage in den Spitälern

Auch in den Spitälern scheint sich die Situation allmählich zu entspannen. Am Mittwoch wurde eine an Covid-19 erkrankte Person neu aufgenommen, fünf Patienten konnten entlassen werden. Elf Coronakranke mussten auf den Intensivstationen betreut werden, zudem wurden weitere 31 Nicht-Coronapatienten dort behandelt, damit seien noch zehn Intensivbetten für alle Patientengruppen verfügbar, so die Krankenhausbetriebsgesellschaft. In Summe wurden 47 Corona-Patienten im Spital behandelt.