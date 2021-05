Über 2,2 Millionen Covid-Testungen in Vorarlberg

Landesrat Gantner meldet mit 380.000 Testungen einen neuen Spitenwert an wöchentlichen Corona-Testungen in Vorarlberg.

Die im Land bestehenden Testmöglichkeiten sind in der Vorwoche (Montag, 3. Mai bis Sonntag, 9. Mai 2021) über 380.000 Mal genutzt worden. "Die flächendeckenden und gut ausgebauten Testangebote, die der Bevölkerung kostenlos sowie leicht zugänglich zur Verfügung stehen, tragen wesentlich zur hohen Testbereitschaft der Vorarlbergerinnen und Vorarlberger bei", ist Sicherheitslandesrat Christian Gantner überzeugt.

Über 2,2 Millionen Tests

Für Gantner veranschaulicht die Zahl die enormen Testanstrengungen, die hierzulande unternommen werden. "Mit dem Abstandhalten und der Masken-Tragepflicht ist das regelmäßige Testen neben den Schutzimpfungen der entscheidende Schlüssel auf dem Weg aus der Pandemie", betont der Landesrat. Seit Beginn der Flächentestungen im Jänner sind bereits über 2,2 Millionen COVID-19-Testungen abgenommen worden.

Insgesamt 100.869 Antigentests sind in der Vorwoche von medizinisch qualifiziertem Personal in Teststraßen abgenommen worden, 78.218 Testungen waren Selbsttests in Teststraßen unter Aufsicht und weitere 20.885 Selbsttests (sog. "Wohnzimmertests") wurden digital im Landessystem registriert. Diese gesamt 199.972 kostenlose Testungen sind von 133.660 verschiedenen Personen in Anspruch genommen worden.

Landesweit Testmöglichkeiten

Dazu kommen 97.180 in den heimischen Schulen durchgeführte Testungen. Beteiligte Apotheken bzw. Apothekenpartner melden für die Vorwoche insgesamt 73.067 Tests, daneben wurden 10.284 Betriebstestungen in Vorarlberger Unternehmen verzeichnet. "Gesamt sind somit in der letzten Woche rund 380.500 registrierte COVID-19-Testungen abgenommen worden", so Gantner.

Landesweit standen der Vorarlberger Bevölkerung in der Vorwoche insgesamt 145 Gratis-Testmöglichkeiten zur Verfügung. Konkret wurde in zehn Landes- bzw. 77 Gemeinde-Teststationen gratis getestet, darüber hinaus in den 15 Gemeinden, die vom Landes-TestBUS angefahren werden, in weiteren sechs Teststationen, die das Österreichische Bundesheer in Kooperation mit dem Land Vorarlberg betreibt und in 37 Apotheken. Zusätzlich gibt es auch private Anbieter, die Testungen kostenlos oder gegen Bezahlung anbieten.

Unkomplizierte Anmeldung

Wer das freiwillige und kostenlose Testangebot nutzen will, kann sich weiterhin unter www.vorarlberg.at/vorarlbergtestet einen Testtermin buchen. Im Portal können bereits vereinbarte Testtermine einfach storniert bzw. verschoben werden. Im Sinne der Gemeinschaft bittet Landesrat Gantner darum, dieses Tool verantwortungsbewusst zu nutzen, denn es soll keine Buchung ungenutzt bleiben. Alternativ ist weiter auch eine Anmeldung über die kostenfreie Hotline-Nummer 0800/201-360 möglich.