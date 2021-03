Über 12.600 Corona-Impfungen am Wochenende

Gegen das Coronavirus haben sich am Wochenende erneut über 12.600 Vorarlbergerinnen und Vorarlberger impfen lassen, informiert die zuständige Gesundheitslandesrätin Martina Rüscher.

Die Impfungen fanden von Donnerstagnachmittag (11. März) bis Sonntagabend (14. März) in insgesamt fünf Impfstraßen – neben Dornbirn auch in Nenzing, Bregenz, Bezau sowie Hirschegg – statt.

Immunisiert wurden an diesem Wochenende Personen zwischen 65 und 79 Jahren, priorisiert nach Alter und gesundheitlichen Risiken, außerdem Personal aus Gesundheitsberufen sowie weitere Berufsgruppen aus Phase 2 wie beispielsweise Beschäftigte in der Kinderbetreuung.

Bislang über 62.600 Dosen verimpft

Aktuelle Zahlen rund um die Corona-Schutzimpfungen in Vorarlberg stellt das Land in einem Dashboard auf www.vorarlberg.at/vorarlbergimpft bereit. Laut der Online-Plattform sind in Vorarlberg aktuell (Sonntag, 14. März) insgesamt 47.340 Menschen geimpft, davon 15.339 bereits mit der Zweitimpfung. Auf der Online-Vormerkplattform auf www.vorarlberg.at/vorarlbergimpft haben sich mehr als 144.500 Menschen (einschließlich der bereits Geimpften) eingetragen.