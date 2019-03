Über 1000 Teilnehmer

Der Kinderfaschingsumzug am „Gumpiga Donnschtig“ sorgte für volle Gassen

Der Wettergott hatte es gut gemeint mit den kleinen und großen Narren vergangene Woche am Donnerstag, denn er sorgte für Sonnenschein und warme Temperaturen. Und dies hob natürlich nicht nur die Stimmung bei den Teilnehmern, sondern auch bei den zahlreichen Zuschauern, die sich an diesem Nachmittag im Ortszentrum eingefunden hatten.

Die vielen Mäschgerle erhielten jedenfalls viel Applaus von den Zusehern und dafür gab es auch jede Menge Süßigkeiten, die an die Zuschauer verteilt wurden. Der bunte Tross zog von Der Volksschule über die Bahnhofsstraße in Richtung Silbertal, von dort durch die Fußgängerzone zum Kirchplatz. Anschließend erhielt jeder Teilnehmer eine kleine Jause und ein Getränk zur Stärkung. Und auch die bei den Kids so beliebte Jugenddisco im Foyer der Mittelschule Schruns-Dorf gab es wiederum.