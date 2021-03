UBSC Wolfurt verschenkt zum Abschluss ein Sieg

Zum Abschluss im Grunddurchgang der Badminton Bundesliga gab es für den Hofsteigklub gegen Traun nur ein 4:4-Remis

Unsere beiden Herrendoppel starteten beeindruckend und brachten unser Team etwas überraschend 2:0 in Führung. Einen rabenschwarzen Tag erwischte unser Damendoppel. In keiner Weise konnten sie an die hervorragende Vorstellung gegen Feldkirch anschließen und gaben somit ein Spiel ab, mit dem wir gerechnet haben. Im Spitzeneinzel kämpften Andraz und Wolfgang Gnedt drei lange Sätze. Das bessere Ende hatte dieses Mal (noch) zwar unser Gast, aber Andraz´ Formkurve zeigt deutlich nach oben. Wie befürchtet war im 2. Einzel für Kilian nicht viel zu holen und auch Rene konnte das 3. Einzel zwar lange offen gestalten, hatte aber letztendlich gegen Kai Niederhuber, der mit mein seien jungen Jahren ein ganz starke Saison spielt, das Nachsehen. Das Dameneinzel ging klar an Anna und das Mixed kampflos an uns, womit das Unentschieden besiegelt war.