UBSC Wolfurt verpasst das große Finale nur ganz knapp

Der Hofsteigklub unterlag im Semifinale in Pressbaum erst im Golden-Set

Philip und Kilian starteten bärenstark gegen das noch ungeschlagene Doppel Pratma/Boychinov. Nach gewonnenem 1. Satz war im ganz knappen dritten auch das Glück (2 Netzroller in den letzten 3 Ballwechseln) nicht auf unserer Seite. Da Lena und Anna bei Weitem nicht ihre Trainingsleistung zeigen konnten und Alex wie erwartet im Einzel einer übermächtigen Gegnerin gegenüberstand, war die Partie praktisch gelaufen. Aber Philip und Kathi konnten sich im Mixed eindrucksvoll für die bittere Niederlage im Grunddurchgang revanchieren und Andraz lief dann zur Höchstform auf. Nachdem er im 1.Satz gegen Aldi Pratama noch chancenlos war, änderte seine Taktik, lies Aldi viel arbeiten und laufen und siegte dann sensationell im 3. Satz 21:19.!!! Adis erste Einzelniederlage in der Bundesliga. Rene hatte gegen Janostik im 3. Einzel keine Chance aber Kilian sorgte dann für das nächste Highlight. Er lag in ihren Rollercoaster im 3. Satz gegen Peyo Boychinov bereits 2:11 zurück, ehe er noch einmal den Turbo zünden konnte und das Spiel sensationell drehte. Andraz nahm das gute Gefühl aus dem Einzel ins Doppel mit und dominierte gemeinsam mit Rene das 2. Doppel ganz klar. So stand es wieder einmal 4:4 in diesem Jahr und es musste ein "Golden Set" die Entscheidung bringen. Die Wahl fiel auf das Mixed Doppel in dem sich unsere Gastgastgeber als nervenstärker erwiesen.