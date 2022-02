UBSC Wolfurt blieb ohne Punkte und verlor

Kein Erfolgserlebnis für die stark ersatzgeschwächte Hofsteig-Mannschaft gegen Linz.

Lichtblick der Partei waren die beiden Erfolge in den Herrendoppeln. Andraz und Philip konnten sich in drei hart umkämpften Sätzen im 1. Doppel durchsetzen und auch Rene und Pascal trumpften im 2. Doppel auf, und sorgten für die überraschende 2:0 Führung. Wie erwartet war in den Damenspielen und dem 2. Einzel nicht viel zu holen und nachdem Andraz im Spitzeneinzel knapp das Nachsehen hatte war die Entscheidung gefallen.