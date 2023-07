Überraschungsauftritt: Eminem steht mit Ed Sheeran auf der Bühne

Das hatte das Publikum in Detroit nicht erwartet: Bei einem Konzert von Ed Sheeran (32) stand plötzlich nicht nur der Sänger, sondern auch Rapper Eminem auf der Bühne (50).

Ahnungsloses Publikum

Das Publikum hatte übrigens im Vorhinein überhaupt keine Ahnung. Beim Konzert kündigte Sheeran dann zunächst an, ein Cover eines Eminem-Songs zu spielen und stimmte Eminems Hit "Lose Yourself" an. Bereits nach der ersten Strophe bekam er aber Gesellschaft auf der Bühne: Denn der Rapper kam zur Begeisterung des Publikums plötzlich dazu. Anschließend performten die beiden auch noch Eminems Song "Stan".

Eminem und Ed Sheeran trafen nicht das erste Mal aufeinander. Die beiden arbeiteten bereits mehrfach zusammen: Ed Sheeran wirkte bei zwei Songs von Eminem mit ("River" (2017) und "Those Kinda Nights" (2020)), Eminem rappte 2019 zusammen mit 50 Cent (48) in Sheerans "Remember The Name". Außerdem trat das Duo 2022 bei Eminems Aufnahme in die "Rock and Roll Hall of Fame" gemeinsam auf.