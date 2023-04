Überlebenskampf startet für Wolfsberg gegen SV Ried

Kärntner müssen zuhause gegen die Innviertler siegen.

Qualifikationsgruppe, 1. Spieltag

Der Ticker vom Spiel Wolfsberg vs Ried

Wolfsberger AC – SV Ried Samstag 17 Uhr

RZ WAC - SV Ried Samstag, 01.04.2023, 17:00 Uhr, Lavanttal-Arena, Schiedsrichter: Alain Sadikovski

Der RZ WAC und die SV Ried treffen sich erstmals in zwei aufeinanderfolgenden BL-Spielen (0:0 in der 22. Runde). Ried ist in dieser Saison der Bundesliga gegen den WAC ungeschlagen (1S 1U) und holte im Grunddurchgang vier der 18 Punkte gegen die Kärntner.

Die SV Ried gewann das Auswärtsspiel gegen den RZ WAC im BL-Grunddurchgang 2:1, davor blieben die Kärntner aber sechs Heimspiele in Folge ungeschlagen (4S 2U). Der WAC traf in der Bundesliga in den letzten neun Heimspielen gegen Ried und blieb nur in einem der 13 Heim-Duelle torlos – am 26. März 2014 mit 0:2.

Der RZ WAC erzielte drei Tore nach Dribblings – so viele wie kein anderes Team in dieser Saison der Bundesliga. Mehr Tore nach Dribblings erzielten in einer kompletten BL-Saison zuletzt der FC Salzburg und die SV Ried in der Saison 2020/21 (je 4).

Die SV Ried erzielte als einziges Team mehr als die Hälfte der Tore nach Standards (9 von 16). Die Innviertler erspielten sich eine Chancenqualität nach Standards für 11,6 Tore – nur der SK Puntigamer Sturm Graz in dieser Saison der Bundesliga eine höhere (15,5). Im ersten Saison-Duell gegen den RZ WAC traf Tin Plavotic nach Eckball.